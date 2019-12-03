Vodafone, Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş JK – Kayserispor maçında doğuştan yürüme engelli Buket Durmuş’u ağırladı. Beşiktaşlı genç taraftar, maçta takımının ilk golünü anons ederken taraftardan büyük alkış aldı.

Protezleriyle ağaçlı yoldan yürüdü

Ekim ayında yeni protezlerini ilk kez deneyen ve bu deneyimini sosyal medya hesabından paylaşan Buket Durmuş, içten paylaşımıyla takipçilerinden büyük ilgi gördü. Vodafone ve Beşiktaş, Buket’in büyük yankı uyandıran paylaşımına kayıtsız kalmadı ve onu ağaçlı yoldan yürüyerek Vodafone Park’a gelmeye davet etti. “Protezlerimle o çimlerde gururla yürümeye varım” diyen Buket, Beşiktaş – Kayserispor maçını Vodafone ve Beşiktaş’ın konuğu olarak locadan izledi.