Spor Toto Süper Lig ’in 33. haftasında Giresunspor'a konuk olacak Beşiktaş 'ın kamp kadrosu açıklandı. Siyah-Beyazlı ekibin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Ersin, Emre, Rosier, Rıdvan, Montero, Josef, Nkoudou, Batshuayi, Can, Atiba, Pjanic, Larin, Ghezzal, Necip, Vida, Kenan, Serdar, Güven, Emirhan İlkhan, Umut, Alex Teixeira.
Cezalı Welinton dışında Mehmet Topal, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Mert Günok, Kerem Kalafat ise Giresun kadrosunda yer almıyor.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1515295709137936387