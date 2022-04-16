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Beşiktaş'ın Giresunspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Giresunspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

16 Nisan 2022, Cumartesi 14:50 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Giresunspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig ’in 33. haftasında Giresunspor'a konuk olacak Beşiktaş 'ın kamp kadrosu açıklandı. Siyah-Beyazlı ekibin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Ersin, Emre, Rosier, Rıdvan, Montero, Josef, Nkoudou, Batshuayi, Can, Atiba, Pjanic, Larin, Ghezzal, Necip, Vida, Kenan, Serdar, Güven, Emirhan İlkhan, Umut, Alex Teixeira.

Cezalı Welinton dışında Mehmet Topal, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Mert Günok, Kerem Kalafat ise Giresun kadrosunda yer almıyor.


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