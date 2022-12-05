Beşiktaş ’ın gençleri ışıl ışıl parlıyor. Son dönemde altyapısından Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ve Serdar Saatçı gibi önemli oyuncular yetiştiren siyah-beyazlılarda, akademi takımlarından yeni isimler geliyor. Teknik Direktör Şenol Güneş’in yakından takip ettiği gençler, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig ’e verilen arada takımla çalıştı. Güneş, İstanbulspor ve Karagümrük’le oynanan hazırlık maçlarında genç yeteneklere forma şansı da tanıdı.





ANTALYA KAMPI BUGÜN BAŞLIYOR

İstanbul’daki ilk etap çalışmalarını noktalayan Beşiktaş iki günlük iznin ardından bugün saat 12.00’de Antalya Belek’e giderek kampa girecek.

Siyah-beyazlı takım, 16 Aralık’ta tamamlanacak 12 günlük kampta üç hazırlık maçı oynayacak. Kartal perşembe günü saat 19.00’da Charleroi ile pazar günü ise aynı saatte bir başka Belçika ekibi Westerlo ile karşılaşacak. Beşiktaş kamptaki son hazırlık maçını 15 Aralık Perşembe günü saat 14.00’te Giresunspor’la yapacak ve ertesi gün İstanbul’a dönecek.

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GÜNEŞ'İN GÖZÜNE GİREN GENÇLER

SEMİH KILIÇSOY: Akademinin en fazla heyecan uyandıran isimlerinden. İstanbulspor maçında 80. dakikada oyuna dahil oldu. A takıma yükselmesine kesin gözüyle bakılıyor. U19 takımında 8 maçta 10 gol kaydeden 17 yaşındaki Semih, uzun süredir milli takımlarda da görev yapıyor.

NECATİ BİLGİÇ: İstanbulspor maçında 80’de oyuna girdi. 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu daha önce U18 Milli Takımı’nda da oynadı. Bu sezon U19 Ligi’nde 7 maçta forma giyerken, 1 gol attı.

SERKAN EMRECAN TERZİ: Tayfur Bingöl’ün yerine İstanbulspor maçında 80’de sahaya sürüldü. Sol bekte görev yapıyor, Rıdvan Yılmaz’ı örnek alıyor. Milli takımlarda da oynayan Emrecan bu sezon U19 Ligi’nde 9 karşılaşmada şans buldu.

AYTUĞ BATUR KÖMEÇ: Beşiktaş’a 2016’da Altınordu altyapısından geldi. Sol ayaklı bir stoper. U19 Milli Takımı ile 2 maça çıktı. İstanbulspor’la oynanan maçta 80’de Welinton’ın yerine oyuna dahil oldu ve olumlu performans sergiledi.

BADRA CİSSE: 19 yaşındaki Fildişi asıllı stoper gelecekteki forma adaylarından birisi olarak görülüyor. Cisse sezon başı kamplarında da yer almıştı. Genç oyuncu takım antrenmanları dışında özel çalışmalarla kendisini sürekli geliştiriyor.





BERKAY, EMRE VE OĞUZHAN

Sezon başından beri A takım kadrosunda yer alan Emre Bilgin, Berkay Vardar ve Oğuzhan Akgün de forma için mücadelelerini sürdürüyor. 19 yaşındaki Berkay, Teknik Direktör Şenol Güneş’in en fazla beğendiği gençler arasında yer alıyor. 21 yaşındaki Oğuzhan, sağ ve sol kanadın yanı sıra santrfor pozisyonunda da görev yapabiliyor. 18 yaşındaki kaleci Emre ise sezon başında Süper Lig’deki üç maçta oynadı ve olumlu puan topladı. Emre rekabette Mert Günok ve Ersin Destanoğlu’nun arkasında yer alsa da şans bulması halinde her an formayı kapabilecek yeteneklere sahip.



