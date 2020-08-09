Beşiktaş’ın genç futbolcuları Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz, siyah beyazlı ekibin yardım gecesi öncesinde Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Herkesin desteklerini beklediklerini dile getiren Ersin Destanoğlu, “Beşiktaş için önemli bir gece. Herkesin desteğini bekliyoruz. Böyle bir kampanyada herkesin yanımızda olmasını istiyoruz” dedi.

“UMARIM ÇOK GÜZEL BİR SEZON GEÇİRİR VE KUPALARI KALDIRIRIZ"

Kendisine güvendiği için teknik direktör Sergen Yalçın’a teşekkür eden genç file bekçisi, “Hocama teşekkür ediyorum, bana şans verdi. O güvenmeye devam ettikçe ben de sahada elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Şampiyonlar Ligi ile sezonu açıyoruz. Yarın da ilk antrenmanımızı yapacağız. Umarım çok güzel bir sezon geçirir ve kupaları kaldırırız” ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN: HİÇ GÜVENMİYORUM (GÜLEREK)

"Sergen hoca sana çok güveniyor, senin yerine geçecek değil de, seninle rekabet edecek tecrübeli bir kaleci alınmasını istiyor, neler düşünüyorsun" sorusu yönetilirken arkadan geçen Sergen Yalçın, gülerek “Hiç güvenmiyorum” dedi ve genç file bekçisine takıldı.

RIDVAN YILMAZ: BEŞİKTAŞ CAMİASI HER ZAMAN KULÜBÜNE SAHİP ÇIKAR

"Beşiktaş’ın daha iyi, daha güzel günlere ulaşması için buradayız" diyen Rıdvan Yılmaz, "Beşiktaş taraftarı, camiası her zaman kulübüne sahip çıkan bir camiadır. Onun için bugün toplandık. Bugün bütün Beşiktaşlıların, taraftarların, camianın desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK”

Yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizen genç sol bek, konuşmasını şöyle tamamladı: "Yeni sezonda hedefimiz tabii ki şampiyonluk. İnşallah bu sezona iyi hazırlanıp, kampı iyi geçirip zaten 26, 27’sinde maçımız var. Orada iyi bir sonuç alıp, devamını getirmek istiyoruz. İnşallah orada iyi bir sonuç alırız."