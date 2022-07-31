Siyah-Beyazlı camianın göz bebeği konumunda bulunan Emirhan İlkhan'ın, sözleşmesinde 4.5 milyon Euro'luk çıkış maddesinin olduğunun ortaya çıkması Beşiktaş Camiası'nda büyük şok yarattı. İtalya Serie A ekibi Torino'nun bu rakamı ödemek için Beşiktaş Kulübü yetkilileriyle görüştüğü kaydedildi. Çizme ekibinin, Emirhan'a sezonluğu 600 bin Euro'dan 5 senelik sözleşme teklif ettiği ifade edildi. Beşiktaş Yönetimi'nin oyuncuyu elde tutmak için çaba sarf ettiği ancak oyuncunun Torino'ya transfere olumlu baktığı ifade edildi. Siyah-Beyazlı futbolseverler, Emirhan'ın ayrılık durumu sebebiyle sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yönetimi istifaya davet etti.

'Eğer gidersem...'

Emirhan İlkhan, sosyal medya hesabından dünkü maç öncesinde şu açıklamada bulundu: "Kulübümle olan sözleşmeme imza atarken, yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim. Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum. Ancak bu durumun benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum. Eğer yurt dışına gidersem, Beşiktaş’ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım."