Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor. Gelecek sezon için kaleci arayışlarına başlayan ve rotasını Türkiye'ye çeviren Torino, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine scout ekibinden bir ismi gönderdi.

Önceki akşam kalesine gelen 3 şutun 2'sini çıkaran ancak Ozan Tufan'ın olağanüstü şutuna engel olamayan Ersin, 66.7'lik kurtarış yüzdesiyle oynadı. Torino'nun Ersin'i kalan maçlarda da gözlemlemeye devam edeceği belirtildi.

KAYSERİSPORLU DOĞAN DA LİSTEDE

İtalyan ekibinin hedefindeki bir diğer isim de Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar. Torino'lu scoutun, cuma günü oynanan Karagümrük- Kayserispor maçını da tribünden izleyerek Doğan'ı mercek altına aldığı öğrenildi. Bu sezon Süper Lig'de 17 karşılaşmaya çıkan Doğan, 6 maçta rakiplerine geçit vermezken kalesinde 21 gol gördü. (Sabah)



