Beşiktaş Yönetimi, forvet hattındaki boşluğu doldurmak için çalışmalarını sürdürürken yıldız isimler de masada. Ancak yönetimin ilk hedefi ligi tanıyan bir forvet: Papiss Cisse… Alanyaspor ile ligde 22 gol atan, bir önceki sezonda ise 16 kez fileleri sarsan Senegalli oyuncunun şu anda bonservisi elinde…

Sergen Yalçın'ın 35 yaşında olmasına rağmen oyunu Cisse'den yana kullandığı ve ligi tanıyan, takıma hemen adapte olabileceğini düşündüğü deneyimli golcüyü istediği öğrenildi. Yönetimin görüşmelerde finale geldiği Balotelli'nin kaderi ise Cisse'ye bağlı. 30 yaşındaki İtalyan golcü Brescia ile yollarını ayırırken Beşiktaş'ın teklifini de kabul etti. Ancak Balotelli'nin hırçın yapısı, saha dışı olayları nedeniyle yönetim, önceliği Cisse olarak belirledi.

Oyuncunun istediği imza parası ise siyah-beyazlıların frene basmasına neden oldu. Yönetim Cisse'yi makul seviyeye çekemezse Balotelli'yi renklerine bağlayacak. (Sabah)



