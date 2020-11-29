Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında Süper Lig ekibi Kayserispor’dan sezon sonuna kadar kiraladığı Bernard Mensah, Beşiktaş formasıyla ilk derbi heyecanını bu akşam Fenerbahçe karşısında yaşayacak. Bu sezon Kara Kartal’da 7’si lig 9 maça çıkıp 1 gollük performans sergileyen tecrübeli 10 numara, bugün de hücum hattına yakın oynayıp hem Vincent Aboubakar ve Cyle Larin’e pozisyon yaratmaya çalışacak hem de fırsat bulduğu anlarda rakip kaleyi uzaktan şutlarıyla yoklayıp golle buluşmayı deneyecek. Hücumda etkili bir isim olmasıyla tanınan Ganalı oyuncu, Fenerbahçe’yi ise çok seviyor! Daha önce Sarı- Lacivertliler’in karşısına Kasımpaşa ve Kayserispor formalarıyla rakip olan Bernard Mensah, Kanarya’nın filelerine 7 maçta 3 gol gönderdi.

Sergen hocadan görevi aldı

Mensah, 3 Aralık 2017’de Kasımpaşa, 1 Eylül 2018 ve 12 Haziran 2020’de de Kayserispor formalarıyla Fenerbahçe’ye karşı kaydettiği 3 sayıyı da frikik vuruşundan ağlara gönderdi. Oyuncusunun duran toplardaki etkili görüntüsünden yararlanmayı hedefleyen teknik direktör Sergen Yalçın’ın, derbi öncesinde serbest vuruşlardaki önceliği bu oyuncusundan yana kullanma kararı aldığı kaydedildi.