Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da kadro dışı kalan Beşiktaş 'ın eski savunma oyuncusu Marcelo, Süper Lig 'e geri dönüyor.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Adana Demirspor, Lyon'un stoperi Marcelo'yu kadrosuna katmak üzere.

'MARCELO, ADANA'YA GELDİ'

beIN Sports muhabiri Ege Berk Kiraz ise Marcelo'nun sözleşme imzalamak için Adana'da olduğunu şu ifadelerle duyurdu:

Marcelo Guedes'i hatırlıyoruz, Beşiktaş'ın eski futbolcusu. 7 milyon euro'luk bir bonservis bedeliyle Lyon'a gitmişti. Yaklaşık 10 gün önce sözleşmesini feshetti ve o da Adana Demirspor'a imza atmak üzere. Marcelo da dün Adana'daydı. Marcelo ile de anlaşma sağlandığını söyleyebiliriz. Çok yakın zamanda bu 2 transfer duyurulacak.

Hürriyet