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Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo, Adana Demirspor'a imza atıyor!

Son dakika haberi... Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen ve şu anda Lyon'da kadro dışı olan Marcelo, Adana Demirspor'a imza atmaya hazırlanıyor.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 16:00 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo, Adana Demirspor'a imza atıyor!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da kadro dışı kalan Beşiktaş 'ın eski savunma oyuncusu Marcelo, Süper Lig 'e geri dönüyor.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Adana Demirspor, Lyon'un stoperi Marcelo'yu kadrosuna katmak üzere.

'MARCELO, ADANA'YA GELDİ'

beIN Sports muhabiri Ege Berk Kiraz ise Marcelo'nun sözleşme imzalamak için Adana'da olduğunu şu ifadelerle duyurdu:

Marcelo Guedes'i hatırlıyoruz, Beşiktaş'ın eski futbolcusu. 7 milyon euro'luk bir bonservis bedeliyle Lyon'a gitmişti. Yaklaşık 10 gün önce sözleşmesini feshetti ve o da Adana Demirspor'a imza atmak üzere. Marcelo da dün Adana'daydı. Marcelo ile de anlaşma sağlandığını söyleyebiliriz. Çok yakın zamanda bu 2 transfer duyurulacak.

Hürriyet

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