Şimdilerde Milan'ın U19 takımını çalıştıran Federico Giunti, İtalyan ekibinin resmi kanalına açıklamalarda bulundu.

2003'te Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan ve burada geçirdiği 1.5 yıllık süreçte lige damga vuran isimlerden biri haline gelen Federico Giunti, kariyerinin unutamadığı anlarına ilişkin detaylara değindi.

Giunti, unutamadığı maçlara değinirken Milan forması giyerken 11 Mayıs 2001'de Inter'i 6-0 mağlup ettikleri maçın hala aklında olduğunu belirtti.

Tarihte tekrarlamak istediği bir maçı da aktaran Giunti, "İstanbul'da Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray'a karşı 2-1 öndeydik. Maçın öyle bitmesi üst tura çıkmamızı sağlıyordu. Fakat son 2 dakika içinde yaptığımız hatalar maçı kaybetmemize neden oldu. Tekrar oynamak isterdim çünkü daha fazlasını hak ediyorduk" ifadelerini kullandı.

Milan'ın kazanması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükseleceği mücadelede Giunti, 51. dakikada Milan forması altında ilk golünü atarak takımını 2-1 öne geçirmişti.

Fakat Galatasaray, 87 ve 90. dakikalarda bulduğu gollerle rakibini 3-2 mağlup ederek grubu 3. sırada tamamladı.

Ümit Davala'nın penaltı golüyle üçüncülüğü alan Galatasaray, gitmeye hak kazandığı UEFA Kupası'nı kaldırarak Türk futbol tarihinin en önemli zaferlerinden birine imza attı.