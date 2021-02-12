Beşiktaş'ın eski hocalarının Avrupa futbolundaki yükselişleri sürüyor. Son olarak Beşiktaş'ın eski kaleci antrenörü Jose Sambade, İspanya Milli Takımı'nın yeni kaleci antrenörü oldu. Sambade, José Manuel Ochotorena'nın ayrılığı sonrasında Luis Enrique'nin teknik kadrosuna katıldı.

2013'te Slaven Bilic'in göreve başlaması ile birlikte Beşiktaş'ta görev alan Jose Sambade, Şenol Güneş döneminde de takımın kaleci antrenörlüğü görevini yürütmüştü. 2016'da Beşiktaş'taki görevinden ayrıldıktan sonra Fulham ve Monaco'da da çalışan Sambade, şimdi ise İspanya Milli Takımı'nda görev alacak.

Slaven Bilic'in o dönemdeki antrenör kadrosundan Edin Terzic de 13 Aralık 2020'de Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü olarak göreve getirilmişti. Bilic döneminde görev yapan Nikola Jurcevic de daha sonra Dinamo Zagreb ve Azerbaycan Milli Takımı'nda teknik direktör olarak görev almıştı.