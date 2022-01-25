Teknik direktör Ali Tandoğan, Skorer’den Nergis Aşkın’a açıklamalarda bulundu. Eski futbolcu, genç teknik adam olan Ali Tandoğan, Beşiktaş , Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri de değerkendirdi. Yeni nesil teknik direktör kavramından Süper Lig’e birçok konuya değinen Tandoğan son olarak Şanlıurfaspor’u çalıştırmıştı.

İşte Ali Tandoğan'ın öne çıkan açıklamaları:

"BENİM YAPTIĞIM EN BÜYÜK HATAYDI"

Ayrılık sürecinden bahseden genç teknik adam sözlerine şöyle başladı; Aslında Urfa’ya 3. gidişim. Çok büyük bir şehir. Bugün bana göre Süper Lig’de olması gerekiyor hem potansiyel hem seyirci açısından. En az 15 bin kişiye oynanan maçlar var. Kıramadığımız kişiler vardı orada. Aslında olmaması için çok uğraştım ama kendi kendime düşündüğümde oraya bir vefa borcumun olduğunu hissetim ve gittim. Ancak gittiğimizde oranın iç yapısını pek konuşmamıştık. Oyuncu grubu ne durumda gibi. Maddi durumda bu sene daha iyiler ama başka sıkıntılar olup olmadığını hiç araştırmadım. Bu da benim yaptığım en büyük hataydı. Bana göre orada çok iyi işler yaptık aslında. Bizim asıl amacımız 2.yarıya hazırlanmaktı. Son maçı kaybedince başkanla görüşme yaptık. Ancak o da anladığım kadarıyla panik içerisindeydi. İlk defa böyle bir paranın ve beklentinin çok yüksek olduğu durumdalardı. Şampiyonluk derken alt sıraları görünce takımda doğal olarak yönetim tarafında tepkiler arttı. Ben de onu rahatlatmak açısından olayın bizden kaynaklandığını ki aslında biz her şeyi doğru yaptık ancak yönetim sıkıntı yaşayacaktı böyle bir karar aldım bu sebeple. Oraya gittiğim için çok mutluyum ancak artık hedeflerim daha yukarılarda. Teknik direktörlükte 6.senem. Bu da benim için bir tecrübeydi. Bundan sonraki süreçte uzun vadede bir anlaşma yapmak istiyorum. Önüme gelen yere gitmek değil doğru yer doğru zaman diye düşünüyorum."

"BU SENE TRABZON'UN SENESİ"

Teknik direktör Ali Tandoğan, Süper Lig ile alakalı birçok açıklamada bulundu. Bu sezon Anadolu takımlarının ligi domine etmesini yorumladı.

"Trabzon’un bu sene takım olma yolunda çok iyi ilerlediğini söylemiştim. Söylediklerim çıktı bu hocalık görüşüdür. Anadolu takımlarında istikrar söz konusu. Bugün Konya, Hatay gibi takımların iyi gitmelerinin sebepleri hem disiplinli oynayışları hem de diğer takımların performanslarının düşüklüğü. Galatasaray Avrupa’da iyi giderken ligde aynı performansı gösteremedi. Hem kadro yetersizliği hem kalitenin isteyen seviyede olmayışından dolayı. Bana göre baktığımızda geçmişindeki kadro yapılanmasına bakın bir de şimdikine. Bu uzun sürede Galatasaray’ın işine yarayacak bir yapılanma ama şu an için inişli çıkışlı dönemler yaşıyorlar. Bizim ülkemizde sabır yok. Hemen istenen şeyler var. Şu an ayakta duran Trabzonspor var. İyi futbol oynadılar, kaliteli futbolculara sahipler ancak şansları da yaver gitti. Bazı maçlar hatırlıyorum çok net kaybedecekleri maçları kazandılar. Bu sene Trabzon’un senesi. Ancak bu futbol 2-3 maç mağlup olup strese girdiğinizde sonunu getiremeyebilirsiniz. Biz o stresi Bursaspor’da yaşamıştık, sonrası zor olmuştu."

"FUTBOLCULAR BANA GÖRE HOCAYA KARŞI TAVIR ALDILAR"

Beşiktaş’ta bir dönem forma giyen Ali Tandoğan, siyah beyazlıların durumunu değerlendirdi ve Önder Karaveli hakkında yorumlarda bulundu.

Geçen sene oyuncu kalitesi istenilen seviyede olmamasına rağmen, o kadar eksiğe rağmen bir şampiyonluk yaşandı. Burada tabii Sergen hocanın bir başarısı var. Bu takımı ayakta tutabilmek ve bu süreci iyi idare edebilmek gibi. Arkasından bana göre o süreç içerisinde sadece futbolla alakalı değil çalışma ile ilgili bir aksaklıklar oldu ve bunlar sakatlıklara yansıdı. Bu yansıyan sakatlıklardan sonra sahaya sürdüğünüz oyuncular farklı oluyor. Skora yansıyor. Sergen hocanın arkasında olan bir taraftar kitlesi var ancak ister istemez içeride bir karışıklık başladı. Futbolcular bana göre hocaya karşı tavır aldılar. İstenilen performansı vermediler yani. Çünkü Sergen hoca onlara karşı konuştuktan sonra futbolcular muhtemelen bunları dinledi. Dinleyince de futbolcular kendi aralarında konuşmuş olabilir. Bunlar çok kolaydır, özellikle yabancı futbolcular birbirlerini çok tutarlar. Kendi aralarında konuşmuşlardır. Şöyle konuştu, böyle konuştu, bizi sahneye attı gibi. Şimdi ne mi değişti ? Alt yapıdan bir hoca geldi. Oyuncu grubu istedikleri gibi yönlendirebiliyorlar. Sergen hocanın bir dik duruşu vardı. Asarım keserim durumu vardı. Ancak alttan gelen bir hocaya şimdi bunu yaptıramazsınız. O yüzden futbolcular istenilen seviyede. Bir de herhalde mutlu bir ortam yaratıldı. Daha huzurlu bir ortam yaratıldı. Hoca da futbolcuların sevdiği bir tavır sergileyince doğal olarak birkaç maçtır bu işler kazanılınca hava değişti. Ancak yarın öbür gün kaybedince neler olacağını bilemezsiniz. Sonra ne konuşulacak size söyleyeyim. Zaten altyapıdan gelen hocanın yetersizliği vardı, siz bu hocayla neden devam ettiniz diyecekler. Burası Türkiye. Çok basit, hemen hazır.

"LÖW FENERBAHÇE'DEN KOVULDU ADANA'DAN KOVULDU SONRA..."

Ali Tandoğan Fenerbahçe’de İsmail Kartal ve Löw ile ilgili düşüncelerini şu şekilde açıkladı ;

Bizim ülkemizde hoca olmak çok zor bir şeymiş ben onu anladım. Bakın Löw dediğiniz hoca dünya şampiyonu oldu ama dünya şampiyonu olmadan önce Fenerbahçe’den kovuldu. Adana’dan kovuldu. Dünya şampiyonu olan bir adamdan bahsediyoruz. Sizin bu adamı buraya getirme ihtimaliniz yok normalde. Bu kadar büyük bir başarıyı elde etmiş insanları harcayacak kadar üst seviyede olamayız yani. Bugün bir sürü hocalar gönderildi. Sergen Yalçın, Fatih Terim. Bu işler çok kolay. Şunu diyebilirsiniz hocam belli bir yaşa geldiniz, daha dinamik hocalarda çalışmak istiyoruz. Bu olabilir. Ancak bakıyorsunuz yerine tecrübeli bir hoca geliyor. Şimdi burada da İsmail Kartal’ı çağırıyorsunuz, takımın başına getiriyorsunuz. O da Fenerbahçeli olduğu için doğal olarak böyle bir süreci hiç kimse kaçırmak istemez. Daha önce İsmail hoca burada çalıştı. Bu kadar küçük görülebilecek bir hoca değil. Şimdi İsmail hocanın sezon sonuna kadar maçları üst üste kazandığını. Löw geldi. Başarısızlık oldu. Niye gönderdin diyecekler. Aynısını Emre Belözoğlu için söylüyorlar. O zaman şunu şöyle yapmak lazım. Bir süreç yaşanması lazım. O süreçte İsmail hocaya bakarsınız bu işi iyi mi yapıyor. O zaman onunla devam edeceksiniz. Şimdi İsmail hocanın ne gibi bir psikolojik durumu var bilmiyoruz ama o da herhalde hocam siz çıkın biz sezon sonuna kadar arkanızdayız dediler. Onun da bu kadar büyük bir camiayı reddetme şansı yok. O da demek ki her şeyi bilerek ve kabullenerek buraya geldi.

"FENERBAHÇE'NİN YIRTICI BİR KADROSU YOK"

Fenerbahçe’nin bana göre yırtıcı bir kadrosu yok. Topla ilişkileri çok iyi olan ancak savunma anlamında agresif bir oyun sergilemiyorlar. Pereira 3’lü sistem oynattı. Bana göre performans olarak iyi işler yapıyordu ama başarılı giderken 3’lü sistem çok iyi diyorlardı sonra bir anda işler kötüye gidince bu sistem nedir niye 4’lüye dönmüyor diye konuşuldu. Bunu dünyada birçok hoca oynatıyor. İnsanlarımız kabullenmede zorluk yaşanıyor. Bizde her şey skora bağlı. Pereira’nın yaşadığı en büyük sıkıntı kendi oynattığı sistemde oyuncu kalitesinde sorun vardı bence.

"BU SÜREÇTE FATİH HOCAYI KULLANDILAR"

Tandoğan, Fatih Terim ve Galatasaray’ın yollarını ayırmasını yorumladı. Fatih hocanın kullanıldığını söyleyen Tandoğan şu ifadeleri kulandı; "Galatasaray’da Fatih Terim’in çalıştığı süreci bir değerlendirirsek, çok ciddi bir şampiyonluk süreci oldu. Demek ki Fatih hocanın başarıları var. Her sene Galatasaray’ın şampiyon olduğu bir süreç var mı yok. Bu o dönemlerde gelen başkanlarla alakalı. Yeni gelen başkanlar kendisinin iyi bir kariyeri olsun ister. Bunun içerisinde başkan değiştirdi Galatasaray. Evet başarısız bir süreç vardı, baskılar da vardı ama zaten sezon başında Mustafa Cengiz de Fatih hocayla devam edip etmemekle ilgili açıklamasını yaptı. O zaman bu istikrarı sezon başında gelen başkan da devam ettirseydi. Hiç anlaşma yapmasaydı. Biraz Fatih hocayı da kullandılar bu süreçte. Çok kötü bir gönderiliş oldu. Bizim ülkemizde bu böyle. Çok iyi hocaları bir noktadan sonra çöp poşeti gibi atıyorlar. Fatih Terim’i hiçbir noktada eleştirme şansı yok. Şöyle eleştirebiliriz şurada şunu yapsaydı bunu yapsaydı gibi. Onun dışında oturup size ders verebilecek adamı çok rahat bir şekilde gönderebiliyorsunuz."

"TORRENT'İN ANLAMASI BİR İKİ GÜNDE OLACAK İŞ DEĞİL"

"Domenec Torrent işi bilen bir adam ki herhalde takımın başına getirildi. Bu işler bir iki günde olacak işler değil. Geldi ne dedi 5 saniye kuralı. Bu mesela hemen olacak bir şey değil. Ligi tanımıyor derseniz de ligi tanımak önemli değil oyunu okumak önemli."

Ali Tandoğan yeni nesil teknik direktör kavramını şöyle değerlendirdi; Yeni nesil teknik direktörler çok daha girişken, korkusuz, yeniliklere açıklar. Yeni hocalar da bazıları kendilerini çok iyi pazarlıyorlar o da ayrı bir konu. İşte İngilizce terimler, garip garip şeyler koyarak insanların gözleri boyanıyor. Başkanlar da futbolu çok anlamadıkları için vay adama bakar mısınız inanılmaz şeyler anlatıyor diyorlar. Böyle aldanmalar var. Halbuki ben 35 senemi futbola verdim, elbette eksiklerim vardır ama bu iş birazcık pazarlamaya döndü. Bazıları gidiyor bilgisayarlarla başkanların yanına. Bizim sistemimiz bu olacak diyorlar. Bu anlatma ile uygulama çok farklı şeyler. İçi çok dolu olduğunu düşündüğünüz bir insan sahaya yansıtamayabilir bunu. Bazıları da oyuncu ilişkileri müthiş oluyor ve maç kazandırıyor oyuncu ona. Oyuncu grubu ona olan sempatisinden dolayı bir bakıyorsun sahada uçuyorlar. Ne hocalar biliyorum sahada hiçbir şey göstermeden maç kazanan. Yeni nesil güzel geliyor. Hepimize çok ciddi şanslar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı arkadaşlarımız bazı hocaların altında çalıştı, bazıları yeni başladı üst seviyelere çıkabildiler. Ben bu işi 6 senedir yapıyorum. Çok ciddi burnum çok sürtüldü. Sıkıntı yaşayan takımlara gittik. Kendi yaş grubumda en tecrübeli hocalardan bir tanesi oldum. Ancak bu iş biraz da insanların ikili ilişkileriyle olması gerekmiyor. Bırakın da bir hocayı tanıyın. Bu çok önemli.

"EN KÖTÜ TEKNİK DİREKTÖR TİGANA"

Ali Tandoğan futbolculuk döneminde çalıştığı en iyi ve en kötü teknik direktörü açıkladı: "Aslında kendi teknik direktörlüğümü baz aldığımızda biz o dönem hiçbir şey yapmıyormuşuz. O dönemdeki futbol böyle değildi tabii ki. En kötü teknik direktörü sorarsanız Tigana’ydı. Hiçbir şey göstermiyordu bize sahada. Ancak bakıyorsunuz Tigana’ydı. En iyi olarak Ersun Yanal, Ertuğrul Sağlam, Rıza Çalımbay diyebilirim. Rıza hoca ile çok çalışamadık ama kendini çok geliştirdi bu dönemde."

Genç teknik direktör hedeflerinin büyük olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı; Kariyer planlamamda üst seviyede olmak var. Ancak bizim ülkede takımlarda şansınız 3 maç. Güven hissedemiyorsunuz. 1 aylık bir süreciniz var. O 1 aya kadar ne olduğunuzu anlatamadan gidiyorsunuz zaten. En üstte olmayı başaracağıma inanıyorum. Büyük zorluklar içinde olduğumu biliyorum ancak desteksiz ve zor olacak ama iyi bir hocalık kariyerim olacağına inanıyorum. (Skorer)