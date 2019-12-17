Beşiktaş'ın Erzincanspor kardosu belli oldu

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası 5.tur rövanş maçı için kadrosunu açıkladı. Anagold 24 Erzincanspor karşısında ilk maçı evinde 3-0 kazanan Beşiktaş'ın kamp kadrosunda Oğuzhan, Vida, Lens, Diaby gibi isimlerde yer aldı.

17 Aralık 2019, Salı 12:50 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Erzincanspor kardosu belli oldu

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası 5.tur rövanş maçı için kadrosunu açıkladı. Anagold 24 Erzincanspor karşısında Beşiktaş'ın kadrosunda Utku, Ersin Doğukan, Umut, Güven, Oğuzhan, Boyd, Erdoğan, Orkan, Necip, Muhayer, Rebocho, Vida, Lens, İlkay, Rıdvan, Kerem, Kartal, Erdem ve Diaby yer aldı.

İlk maçı 3-0 kazanmıştı

Beşiktaş ilk maçta rakibini sahasında 3-0 yenerken bu maç için kadroda Vida'nın yer alması dikkatlerden kaçmadı.


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