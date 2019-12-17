Beşiktaş'ın Erzincanspor kardosu belli oldu
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası 5.tur rövanş maçı için kadrosunu açıkladı. Anagold 24 Erzincanspor karşısında ilk maçı evinde 3-0 kazanan Beşiktaş'ın kamp kadrosunda Oğuzhan, Vida, Lens, Diaby gibi isimlerde yer aldı.
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası 5.tur rövanş maçı için kadrosunu açıkladı. Anagold 24 Erzincanspor karşısında Beşiktaş'ın kadrosunda Utku, Ersin Doğukan, Umut, Güven, Oğuzhan, Boyd, Erdoğan, Orkan, Necip, Muhayer, Rebocho, Vida, Lens, İlkay, Rıdvan, Kerem, Kartal, Erdem ve Diaby yer aldı.
İlk maçı 3-0 kazanmıştı
Beşiktaş ilk maçta rakibini sahasında 3-0 yenerken bu maç için kadroda Vida'nın yer alması dikkatlerden kaçmadı.