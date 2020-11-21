Bu mücadele öncesinde Siyah-Beyazlılar’la 2 idmana çıkmasına rağmen hazır bir görüntü sergileyen tecrübeli futbolcu, gollerine Beşiktaş’ta da devam etmek için çaba gösterecek. Bu sezon Kartal’da 5 maçta 1 golü bulunan 28 yaşındaki oyuncu, bugün sahaya fark yaratmak için çıkacak.