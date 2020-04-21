Türk futbolunun yükselişe geçtiği döneme önemli katkıları bulunan, kariyerinin başında formasını giydiği Beşiktaş Kulübü’nün en önemli yıldızları arasına adını yazdıran İngiliz efsane, birbirinden özel açıklamalarla izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Türkiye günlerinden Beşiktaş’ın kendisi için önemine, Süper Lig ile ilgili düşüncelerinden sıra dışı kariyerine kadar birçok konuda özel açıklamalarda bulunan Les Ferdinand, son dönemin en keyifli röportajlarından birine imza attı.

Les Ferdinand özel röportajı, 23 Nisan Perşembe günü saat 19:00’da beIN SPORTS HABER’de.

beIN SPORTS HABER frekans bilgileri:

- Digiturk 83. Kanal

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- Türksat 4A uydusu (Frekans: 12379, Polarizasyon: Horizontal (Yatay), Symbol oranı 30000)

- Youtube / https://www.youtube.com/watch?v=9dnUrbU0mB8