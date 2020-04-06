Beşiktaş Kulübü, merhum onursal başkan Süleyman Seba’yı doğum gününde andı. Siyah-Beyazlı kulübün dün internet sitesinde yayımlanan anma mesajında, “5 Nisan 1926 tarihinde Sakarya’nın Hendek ilçesinde dünyaya gelen, kulübümüze hem futbolcu hem de başkan olarak uzun yıllar hizmet eden ve sayısız başarıya imza atan, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan onursal başkanımız Süleyman Seba’yı 94. yaş gününde saygıyla ve rahmetle anıyoruz” denildi.

Futbola Kabataş’ta başladı

Küçük yaşta İstanbul’a gelen Seba, ilkokulu Akaretler’de okuduktan sonra lise eğitimine, Kabataş Erkek Lisesi’nde başladı. Bir süre sonra, Kabataş Lisesi’nin futbol takımına girmesiyle, futbol yaşantısındaki ilk adımı atmış oldu. Son derece yetenekli olan genç oyuncuyu Beşiktaşlı yöneticilerin keşfetmesi uzun sürmedi. 1943 yılında Beşiktaş genç takımına çağırıldı. Seba, o yıl genç takımın şampiyon olmasında büyük rol oynadı.

İnönü Stadı’nda ilk golü attı

1945 yılında, Beşiktaş A takımına alındı. 1947 yılında İnönü Stadyumu’nun açılış maçında İsveç’in AIK takımına attığı gol, bu stadyumda bir Türk futbolcusunun attığı ilk gol olarak tarihe geçti. 1954 yılında menisküs geçirip futbolu bırakmak zorunda kalana kadar, 8 sene Beşiktaş forması altında ter döktü ve 44 gol kaydetti. 1957 yılında Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne üye oldu. 1 Nisan 1984’de yapılan kongrede seçimi kazanarak 16 yıl sürecek başkanlık görevine başlamış oldu.

Beşiktaş’a birçok tesis kazandırdı

Başkanlığı süresinde Beşiktaş Futbol takımı; 5 Lig Şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 6 TSYD Kupası kazandı. Sportif başarıların dışında Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne birçok tesis kazandırdı. Bunlardan bazıları Akaretler Kulüp Binası, Fulya Stadı ve kamp tesisleri, BJK Plaza, Yeşilköy, Pendik ve Çilekli Tesisleri oldu. Seba döneminde, BJK Koleji kuruldu ve BJK İnönü Stadı 49 yıllığına kiralandı. 13 Şubat 2000 tarihinde BJK Mali ve Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayla başkanlık görevine veda etti. Beşiktaş’a yıllarca başarıyla hizmet eden Süleyman Seba’ya “Onursal Başkanlık” unvanı verildi ve camianın daima birleştirici gücü olarak görüldü... Süleyman Seba, 13 Ağustos 2014 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.