UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dün gece C Grubu 6. maçında Borussia Dortmund’a konuk olan Beşiktaş , rakibine 5-0’lık skorla kaybetti. Kara Kartal, bu sonuçla Devler Ligi’ne grup aşamalarında veda etti. 6 maç sonunda puanla tanışamayan Siyah-Beyazlılar, ‘0’ çekerek bu alanda Avrupa’daki imajına önemli bir zarar verdi. Kupa 1’de galibiyet halinde 2.8 milyon Euro, ve beraberlik durumunda da 930 bin Euro’luk kazanç elde etme hakkı bulunan Sergen Yalçın’ın öğrencileri, 6 maçta da başarısız olunca kulüp, önemli bir gelirden de oldu. Sıralamayı puansız tamamlamanın kulübe olduğu kadar ülke futboluna da büyük bir zararı oldu. UEFA ülke puanı sıralamasında zor durumda olduğumuz süreçte Kartal, grup aşamalarında Türkiye’ye tek bir puan bile katkı veremedi.

Sağ bekte Necip oynadı

Siyah-Beyazlılar’ın dün Şampiyonlar Ligi’ne farklı bir sonuçla veda etmesi kadar teknik direktör Sergen Yalçın’ın kadro tercihleri de geceye damgasını vurdu. Bir galibiyetin 2.8 milyon Euro olduğu ve daha da önemlisi kulüp imajı için 1 puanın bile oldukça önem arz ettiği maçta Yalçın; takımın as oyuncuları; Domagoj Vida, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal’ı kulübeye çekti. Bu 3’lünün yerine stoperde Montero, sağ bekte Necip Uysal ve sağ kanatta da Kenan Karaman’ın ilk 11’de başlaması, Siyah-Beyazlılar’ı çıldırttı.

Lige döndüler...

Rosier ve Ghezzal ikinci yarıda oyuna alınsa da ilk yarı 2-0 geride ve 10 kişiyle tamamlanması sebebiyle bu 2’linin maça etkisi olamadı. Kartal, bu sonuç sonrası Avrupa defterini kapatıp zirvenin 18 puan gerisine düştüğü lige döndü. Beşiktaş, pazar günü Kayserispor’u Vodafone Park’ta ağırlayacak.