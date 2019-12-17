Süper Lig'de 3. sırada yer alan, UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden ve yarışını sadece lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sürdüren Beşiktaş'ın devre arasında kamp yapacağı yer ve tarih belli oldu.

Siyah beyazlılar, kamp programını açıkladı:

Takımımızın 3-10 Ocak tarihlerinde Gloria Sports Arena'da yapacağı devre arası kampındaki hazırlık maçlarımız belli oldu... Buna göre ekibimiz 8 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de Macaristan 1 Lig ekibi Mezökövesd, 10 Ocak Cuma günü de saat 16.30'da Altınordu ile karşılaşacak. Her iki müsabaka da Gloria Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak.