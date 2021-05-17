Beşiktaş, önce Şampiyonlar Ligi’nde Yunan ekibi PAOK’a elenerek havlu attı. Ardından Portekiz temsilcisi Rio Ave, Kara Kartal’ı Avrupa Ligi’nin dışında bıraktı. Lige Trabzon galibiyetiyle başlansa da sonraki 3 maçta 1 puan alındı. Sergen Yalçın, büyük bir krize giren takımını soğukkanlı bir şekilde ayağa kaldırdı.

Transfer farkı!

Yaz transfer dönemi... Fenerbahçe bomba üstüne bomba patlattı. Yetmedi, devre arasında Mesut Özil, İrfan Can, Attila Szalai geldi. Galatasaray’da öyle bir rotasyon oluştu ki dünyaca ünlü yıldız Falcao kulübede bekledi. Beşiktaş ise 1 sene futbol oynamayan Aboubakar ve istenmeyen adam ilan edilen Larin ile şampiyonluğa uçtu.

Kalede gençlik ateşi

Ersin Destanoğlu (20) yediği hatalı gollerle sezona başladı. Utku Yuvakuran da (23) farklı değildi. Yönetim, “Kaleci alalım” dedi, Sergen Yalçın, “Ben onlara güveniyorum, kaleci istemem” cevabını verdi. Sezon boyunca eldivenleri giyen Ersin, kritik maçlarda yaptığı inanılmaz kurtarışlarla şampiyonluğun mimarlarından biri oldu.

Sakatlıklar da durduramadı

Devre arasında büyük umutlarla transfer edilen Cenk Tosun, 11 Nisan’da sezonu kapattı. Aboubakar, en kritik virajda takımı yalnız bıraktı. Oğuzhan ve Ljajic de son haftalara girerken kadroda yer alamadı. Ancak rakipler gibi sakatlıklar da Sergen Yalçın ve öğrencilerini durduramadı, Kara Kartal mutlu sona ulaştı.

Şimdi hedef çifte kupa

Siyah-Beyazlılar, ligde tarihe geçecek bir şampiyonluğa imza attı. Tüm sıkıntılara ve olumsuzluklara rağmen destansı bir başarı elde etti. Ancak Beşiktaş’ın işi henüz bitmedi. Kara Kartal’da oyuncu ve hoca olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim olan ve tarihe geçen Sergen Yalçın, şimdi gözünü Türkiye Kupası’na dikti.







