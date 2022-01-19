MENÜ

Beşiktaş'ın deplasman fobisi sona erdi

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup ederek 122 günlük deplasman galibiyeti fobisini bitirmiş oldu.

19 Ocak 2022, Çarşamba 07:35 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş'ın deplasman fobisi sona erdi

Fatih Karagümrük’e Atatürk Olimpiyat Stadı’nda konuk olan Siyah-Beyazlılar, rakibini 1-0’lık skorla devirdi. Kara Kartal, bu sonuçla ligdeki puanını 35’e yükseltti ve maç fazlasıyla liderle arasındaki puan farkını 15’e indirdi. Beşiktaş , dün akşam deplasmanda aldığı bu galibiyetle tam 122 gün sonra dış saha zaferi yaşadı. Karagümrük maçından önce son dış saha zaferini 18 Eylül’deki Antalyaspor maçında alan Kartal, sonrasında 3 yenilgi ve 5 beraberlik yaşamıştı. Önder Karaveli’nin yönetimindeki Beşiktaş, bu sonuçla önemli bir fobisini de bitirmiş oldu.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...