Fatih Karagümrük’e Atatürk Olimpiyat Stadı’nda konuk olan Siyah-Beyazlılar, rakibini 1-0’lık skorla devirdi. Kara Kartal, bu sonuçla ligdeki puanını 35’e yükseltti ve maç fazlasıyla liderle arasındaki puan farkını 15’e indirdi. Beşiktaş , dün akşam deplasmanda aldığı bu galibiyetle tam 122 gün sonra dış saha zaferi yaşadı. Karagümrük maçından önce son dış saha zaferini 18 Eylül’deki Antalyaspor maçında alan Kartal, sonrasında 3 yenilgi ve 5 beraberlik yaşamıştı. Önder Karaveli’nin yönetimindeki Beşiktaş, bu sonuçla önemli bir fobisini de bitirmiş oldu.