Beşiktaş Süper Lig'in 27.haftasında evinde Yukatel Denizlispor ile oynayacak. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklanırken sakatlığı nedeniyle durumu belli olmayan Rachid Ghezzal listede yer aldı. Gençlerbirliği maçında iki gol atan yeni transfer Cenk Tosun ise ödem problemi nedeniyle kadroda yer almadı

Beşiktaş'ta bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Rıdvan Yılmaz da kadroya dahil edildi



