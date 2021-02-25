Beşiktaş'ın Denizlispor kadrosu belli oldu!
Beşiktaş'ın 27.haftada Denizlispor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı nedeniyle oynayıp oynamayacağı belli olmayan Rachid Ghezzal kadroda yer alırken Gençlerbirliği maçında iki gol atan Cenk Tosun ise yer almadı
Beşiktaş Süper Lig'in 27.haftasında evinde Yukatel Denizlispor ile oynayacak. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklanırken sakatlığı nedeniyle durumu belli olmayan Rachid Ghezzal listede yer aldı. Gençlerbirliği maçında iki gol atan yeni transfer Cenk Tosun ise ödem problemi nedeniyle kadroda yer almadı
Beşiktaş'ta bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Rıdvan Yılmaz da kadroya dahil edildi