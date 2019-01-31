Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği Tottenham Hotspur'un yıldızı Georges Kevin N'Koudou, ülkesi Fransa'ya geri dönmeye hazırlanıyor.

Daha önce Siyah Beyazlılar'ın 23 yaşındaki sol kanat oyuncusuna teklif götürdüğünü iddia eden L'Equipe gazetesi, bu defa da futbolcunun Monaco'ya kiralık olarak gideceğini öne sürdü.

Haberde Monaco ve Tottenham kulüplerinin görüşmelerde büyük ilerleme kaydettiği ve anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edilirken N'Koudou'nun 2,5 yıl sonra Ligue 1'e döneceği belirtildi.

Ligde küme düşme tehlikesi yaşayan Monaco, ara transferde William Vainqueur, Cesc Fabregas, Gelson Martins, Carlos Vinicius, Naldo ve Fode Ballo-Toure'yi kadrosuna katarak adeta şov yaptı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler