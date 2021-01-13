Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir stoperle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, 2-2 sona eren Hatayspor karşılaşmasının ardından bu konudaki girişimlerini hızlandırmıştı. Marcelo Guedes ve Dusko Tosic’e teknik ekipten olumsuz yanıt gelmesinin ardından yeni arayışlar içine giren yönetim, bu doğrultuda son olarak Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’un İngiliz savunmacısı Steven Caulker’ı gözüne kestirdi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu için Alanyaspor’un kapısını çalmaya hazırlanan Siyah-Beyazlılar, bu transferi takas formülüyle bitirmeyi amaçlıyor.

4 isim sırada...

Mevcut durumda kadro dışı konumda yer alan; İsimat Mirin, Douglas ve Jeremain Lens’e ek olarak Tyler Boyd’u da bu transferde kullanmaya açık olan Kara Kartal’ın, Alanyaspor’un talebine ek olarak bu transfer için bir miktar da para önerebileceği belirtildi. Tecrübeli futbolcuyla Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de ilgilenmesi sebebiyle yönetim, bir an önce bu oyuncu konusundaki çalışmaları olumlu ya da olumsuz şekilde noktalamak istiyor.