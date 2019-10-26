Beşiktaş’ın 2-1’lik Braga mağlubiyetini yazarlar nasıl yorumladı?

Gelişmeyen oyun büyüyen kriz (Cem Dizdar-FANATİK)

Başlarda topu tuttu, enine gezdirdi, aradı ancak arayışının etkisi düşüktü Beşiktaş’ın. İlk 15 dakika bittikten sonra durumu arkada bekleyerek gözleyen Braga, çıkmaya başladı ve ceza alanı içi etkiler karşılaştırıldığında Portekiz takımı daha etkiliydi. Zaten o etkiyi yaratan baskıyla Oğuzhan/Vida ikilisini hataya zorlayıp golü de buldular. 70. dakika sonrası Beşiktaş değişikliklerden aldığı enerjiyle oyunu galibiyete kadar yaklaştıysa da ‘oyun boyunun uzaması’ problemine yenik düştü. Anlayacağınız işi çok zor Beşiktaş’ın. Ve son bir soru, onca tanınmış oyuncuyla ne yapılabiliyor ki genç oyuncularla bundan daha acemicesi yapılsın!..

Skor da yok umut da (Erman Özgür-FANATİK)

Abdullah Avcı elde olmayan sebeplerden dolayı tam anlamıyla kim varsa onla başladı maça. Kaliteyi artırması beklenen Oğuzhan ve Ljajic’in vasat kalması, Caner ve Boyd’un top kayıpları derken Braga beklediği fırsatı Oğuzhan-Vida ortak yapımı hata ile yakalayıp golü yaptı. 2. yarıda Braga, net fırsatlar yakalayıp değerlendiremedi. Abdullah Avcı’nın Umut Nayir hamlesi, kısa süreliğine yarattığı etki ile gelen gol ve sonrasında piyango gibi bir penaltıya rağmen Ljajic kaçırınca bu kez Braga’nın hamleleri işledi. Ağır Beşiktaş savunmasına cezayı bu kez Wilson kesti. Ve Beşiktaş için kötü gidişat Braga maçı ile devam ederken, oynanan oyun da umut vaat etmedi.

Kartal, UEFA’da tepe taklak! (Bilal Meşe-MİLLİYET)

Beşiktaş’ın sahaya çıkan onbirine takılmıyorum artık! Niye mi, Avcı her maç öncesinde ‘sakata’ geliyor, o da bizler gibi şaşkın! Braga karşısına çıkardığı onbir, fena başlamadı maça. Gelin görün ki, üretilen fırsatları gole çevirecek son dokunuşları yapacak futbolcuyu ara ki, bulasınız arkadaş! Adamlar akıllı ve de disiplinli oynuyorlar, buldu mu affetmiyorlar, ya siz? Kartal’ın UEFA Ligi rüyası da hüsranla bitti, iç hatlara döndü! Şimdi, Galatasaray derbisi var, Kartal’ın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor, tepkiler giderek artıyor, bekleyip, göreceğiz.

Hava karanlık (Atilla Gökçe - MİLLİYET)

Şunu anımsatmakta yarar var: Beşiktaş “namevcut” sakatlardan sonra elde kalan kadroyla çıktı sahaya... Bırakın Braga’yı, daha alt seviyede bir takıma karşı oynasa da durum pek değişmezdi. Santrfor olarak sahaya çıkan bir oyuncusu (Güven) vardı elbette. Ama santrforu yoktu. Aslında formsuz, dağınık ve gamsız Ljajic de oynamazdı! Beşiktaş kaybediyor. Kaybolan sadece bir maç olsa, normal... hayır, Beşiktaş oynamıyor. Kadro olduğu gibi güven kaybediyor. Tribünlerin erken boşalması da taraftarda güven erozyonuna uğradığını gösteriyor. Bir de derbi vardı, sahi... Braga maçına bakınca pazar hiç de aydınlık görünmüyor.

Beşiktaş’ın şansı yok! (Fatih Doğan-SABAH)

Maçın ilk 35 dakikası, “Siyah-Beyazlı takım çok arzulu. Oğuzhan da kendini toparlamış...” dediğimiz anlardı. Ne var ki 38. dakikada öyle bir hata yaptı ki Braga’nın golünü hazırladı. Biri penaltı 3 topu direkten dönmenin ağır şanssızlığını ya da beceriksizliğini yaşayan Beşiktaş, Braga’ya bu sefer Caner’in hatasıyla 2 gol atma fırsatını verdi. Tamam kalite sorunu var, takım çok iyi değil, tamam oyuncular hatalı, vasat. Evet sistemde uyum sorunu var ve Avcı’nın performansı da kötü. Ancak sezon başından bu yana bu kadar terslik bu kadar şanssızlık olur mu? Beşiktaş rakiplerini yenmek istiyorsa önce bu şanssızlığını ve uğursuzluğunu yenmeli