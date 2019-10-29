Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında Portekiz ekibi Braga deplasmanında karşılaşacağı maç için siyah beyazlı taraftarlara ayrılan biletler, bilet.bjk.com.tr üzerinden satışa sunuldu.

Bilet satışına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Biletimi nereden satın alabilirim?

Bilet satışları sadece bilet.bjk.com.tr resmi satış portalımızdan yapılacaktır. Kulüp binamızdan bilet satışı yapılmayacaktır.

Kaç adet bilet satın alabilirim?

Bir kişi en fazla iki adet bilet satın alabilecektir.

Biletimi nereden teslim alabilirim?

Bilet teslimat seçeneğinizi Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ya da yurt dışı teslimat olarak belirleyebilirsiniz. Yurt dışı teslimatı tercih edilmesi durumunda, teslimat detayları ayrıca bilet sahipleriyle paylaşılacaktır. Teslimat noktası seçeneğinizi satın alma esnasında belirtmeniz gerekmektedir.

Biletimi arkadaşım teslim alabilir mi?

Evet. Bilet satın alma esnasında biletinizi teslim alabilecek kişiyi belirtmeniz gerekmektedir.

Maça gitmeyeceğim, biletimi iptal edebilir miyim?

Hayır. Satın alınan maç bileti iptal edilmemektedir. Ücret iadesi yoktur.

Bilet Fiyatı

Deplasman Tribünü: 130TL