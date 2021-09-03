Süper Lig ’in son şampiyonu Beşiktaş , transferde bombayı patlattı, Barcelona forması giyen Miralem Pijanic’i kiralık olarak kadrosuna kattı. 31 yaşındaki Boşnak futbolcu dün akşam saatlerinde İstanbul’a indi.

Beşiktaş’ın yeni transferi Pjanic’i kongre üyesi Tarkan Ser özel uçağı ile İstanbula getirdi ve Acıbadem Hastanesi’nde kontrolden geçirip evrakları TFF’ye yolladılar. Dünyaca ünlü futbolcunun geliş hikayesi de filmleri aratmadı.

Ljajic'in sözleşmesi feshedildi

Toplam maliyeti 20.6 milyon Euro’yu bulan Ljajic’in menajeri Fali Ramadani ile masaya oturan siyah beyazlı yöneticiles, Barcelona’nın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic teklifi ile karşılaştılar. Ljajic’in sözleşmesini fesh etmek istediklerini belirten Beşiktaş yönetiminin isteği karşısında B planı bulunduğunu belirten Ramadani, “Ljajic ile konuştum. Kendisi tazminatını almadan gitmek istemiyor. Onu ikna edebilirim. Eğer siz Ljajic’in tazminatının yarısını verirseniz ben de size Barcelona’dan oyuncu getiririm” yanıtını verdi.

Bunun üzerine Sırp futbolcunun kontratı, feshedildi. Ljajic’e alacakların bir kısmı ve bonservisi verildi. Ljajic, Hasic gibi oyuncularında menajerliğini yapan Ramadani’nin yakın çevresine siyah beyazlı kulübe jest yaptığını ifade ederek “Hayırlı olsun” dediği ifade edildi.

Yalçın'a sormadan anlaşma yapıldı

Bunun üzerine yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın’a sormadan dünya çapındaki yıldız Pjanic için beklemeden el sıkıştılar. Makedon menajer Fali Ramadani Barcelona ile konuşarak bu oyuncunun Beşiktaş’a kiralık olarak verilmesini sağladı. Beşiktaş’ta Ljajic, Hasic gibi oyuncuların da menajerliğini yapan Ramadani’nin yakın çevresine siyah beyazlı kulüp ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını ve jest yaptığını ifade ederek “Hayırlı olsun” dediği ifade edildi.

Bu kez kurye ile değil, arabayla yetiştirdiler!

Kartal geçen sezon Ghezzal’in evraklarını motosikletli kuryeyle yetiştirmişti. Bu sezon ise bu kez Pjanic’in evraklarının acil yetiştirilme durumu ortaya çıktı. Buna rağmen siyah beyazlılar bu kez oyuncuyu arabayla yetiştirdi.

Dakika dakika neler yaşandı?

Beşiktaş, yıldız oyuncuyu Şampiyonlar Ligi listesine yazdırabilmek zamanla yarıştı. Kulüp yetkilileri Barış Papila ve aracı kullanan Erdinç Gültekin, 22:45'te havaalanından aldıkları Miralem Pjanic'i 23:15'te hastaneye yetiştirdi. Sağlık kontrolü sonrası evraklar TFF binasına ulaştırıldı.

21:14 KAP açıklaması

22:40 Pjanic İstanbul'a geldi

23:15 Hastaneye varıldı (Sağlık kontrolü)

23:40 TFF Tescil Bürosu'na yola çıkıldı

00:00 TFF Tescil Bürosu'na gelindi.

00:15 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi TFF Tescil Bürosu'nda

00:47 Pjanic resmen Beşiktaş'ta

00:52 Lisansı çıktı

Pjanic'in maaşı ne kadar?

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcu Miralem Pjanic'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 2.750.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir.”

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Miralem Pjanic’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz. (Hürriyet)