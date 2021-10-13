Beşiktaş 'ta sakatlıkları süren Nkoudou, Kenan Karaman ve Mehmet Topal ile beraber takımdan ayrı çalışan Pjanic'in de, Medipol Başakşehir'e karşı forma giymesi beklenmiyor.

Siyah-beyazlıların, cuma günü saat 20:00'de başlayacak mücadeleye, kalede Ersin, savunmada Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, orta alanda Josef, Atiba Oğuzhan, kanatlarda Ghezzal, Larin ve ileride Batshuayi 11'iyle başlaması bekleniyor.

Sergen Yalçın'ın teknik ekibi ise rakipleri mercek altına aldı. Medipol Başakşehir, Sporting ve Galatasaray 'ın tüm futbolcuları tek tek incelenirken, oynanacak 3 zorlu karşılaşma öncesi siyah beyazlı futbolculara bu takımların tüm zayıf yanları ezberletiliyor.

İç transferde harekete geçen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcularla görüşmeler gerçekleştirecek. (Bein Sports)