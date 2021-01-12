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Beşiktaş'ın B Planı Koita

Beşikjtaş'ta forvet arayışlarına Mario Mandzukic ismi ön plana çıkarken siyah beyazlı yönetim alternatifleri de cebinde tutuyor. Siyeh beyazlılar Kasımpaşa'nın golcüsü Koita için İstanbul ekibine resmi teklifini iletti.

12 Ocak 2021, Salı 09:39 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın B Planı Koita

Sergen Yalçın'ın raporu sonrası forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta aday sayısı ikiye çıktı. Mario Mandzukic'le masada olan Siyah-Beyazlılar, Hırvat yıldızın alternatifini belirledi. Yönetim, Fode Koita için Kasımpaşa'ya teklifini iletti.

Takvim'in haberine göre Kasımpaşa, "Koita'nın fiyatı 1 milyon Euro" yanıtını verdi. Beşiktaş, Gineli forvetin transferinde Mavi-Beyazlı kulüpten hem indirim hem de kolaylık bekliyor.

Koita da Beşiktaş'ı istiyor

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya, Thiam'ın Fener'e, Fatih'in de Galatasaray'a transferini örnek gösterdiği öğrenildi. Koita da Siyah- Beyazlı formayı giymek istediğini Kasımpaşa'ya iletti.

Kasımpaşa formasıyla ligde 9 maçta oynarken, 4 gol atmayı başardı.


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