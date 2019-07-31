EKSİLER

İki maçta da 4-1-4-1 dizilişiyle takımı sahaya süren teknik direktör Abdullah Avcı; tek ön liberolu, çift 10 numaralı sistemden istediği geri dönüşü elde edemedi.

Burak Yılmaz'ın yokluğunda Güven Yalçın oldukça pasif kaldı.

Oğuzhan Özyakup, eksikler nedeniyle 6 numaraya evrildi ancak "Sahada resmen ben buranın futbolcusu değilim" dedi.

Savunmada geçen sezonki sıkıntılar aynı şekilde devam ediyor.

Kadro derinliğinin istenilen seviyede olmaması bir başka sıkıntı.

ARTILAR

Avcı'nın sisteminde kanatlar çok önemli. Bu bağlamda Boyd'un performansı teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Dorukhan, 10 numara mevkiinde başarılı oldu. İyice ısındığında takıma büyük katkı sağlayacak.

Domagoj Vida ve Gökhan Gönül, takımın en iyileri olarak göze çarptı.

Gençlerden öne çıkan isimler: Kartal Kayra Yılmaz, Kerem Kalafat ve Erdem Seçgin.

Alınan sonuçlar iç açıcı değil. Ancak Avcı'nın yeni sisteme zamanla alışacaklarına dair inancı ve telkini oyuncularına olumlu yansıyor.

(Sabah)