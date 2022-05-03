Bitime 3 hafta kala beşinci Alanyaspor ’un 1, dördüncü Başakşehir’in 6 puan gerisinde bulunan Kara Kartal, kalan haftalarda alacağı puanlarla UEFA Konferans Ligi’nin yolunu tutmayı hedefliyor. Lig şampiyonu Trabzonspor ’un Türkiye Kupası’nı da kazanması halinde lig beşincisinin ön eleme turuyla Konferans Ligi’nin yolunu tutacak olmasını göz önünde bulunduran Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Valerien Ismael’in, tüm hedefini yeni sezonda Avrupa olarak belirlediği öğrenildi.