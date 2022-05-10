Sezonun son derbisinde önceki gün Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kalan Beşiktaş , Avrupa kupalarına katılma hedefini mucizelere bıraktı. Aldığı beraberlikle 4’üncü sırada bulunan Başakşehir ile arasındaki 6 puanlık farkı eritemeyen Siyah-Beyazlılar, Alanyaspor’un 3 puan gerisine düşerken, son 5 maçının 4’ünü kazanan Karagümrük’ün de 1 puan altına indi ve haftayı 7’nci sırada tamamladı. Beşiktaş’ın son 2 maç öncesinde ligi 4’üncü sırada bitirme şansı kalmadı. 4’üncü sıradaki Başakşehir’e karşı 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Siyah-Beyazlılar, puanları eşitlese dahi ikili averajda rakibinin gerisinde kalıyor.

Tek ihtimal Trabzon...

Kara Kartal’ın, Avrupa Kupaları’na katılması için tek ihtimal bulunuyor. Trabzonspor ’un Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanıp, Alanyaspor’un 1 maç yenilmesi, Fatih Karagümrük’ün de 2 maçın en az bir tanesinde puan kaybetmesi, ayrıca Beşiktaş’ın da 2 maçını kazanması gerekiyor. Bu ihtimaller, Siyah-Beyazlılar’ın 5’inci olmasını içeren bir denklemi barındırıyor.