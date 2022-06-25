Beşiktaş , Wout Weghorst transferinde sona yaklaştı.

Weghorst ile 1 yıl için mali olarak anlaşmaya varan Beşiktaş, Hollandalı oyuncunun kararını bekliyordu.

Hollandalı oyuncu, siyah beyazlılar ile yaptığı son görüşmede teklifi kabul etmeye hazır olduğunu iletti.

Burnley'in Premier Lig'ten Championship'e düşmesi sonrası, bedelsiz olarak farklı bir takıma kiralanma hakkı bulunan 29 yaşındaki forvet için kiralama bedeli ödenmeyecek.

Beşiktaş, Hollandalı oyuncuya 1 yıl için 2.7 milyon Euro ödeyecek.

Geçen sezon Burnley ve Wolfburg ile 44 maça çıkan Weghorst, 9 gol att, 4 asist yaptı. (NTV Spor)