2019-2020 sezonu başında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in evraklarını yetiştirememesi nedeniyle sözleşmesini yenileyemediği Ajdin Hasic, Avrupa ekiplerinin radarındayken, Beşiktaş hızlı davranıp genç yıldızı kadrosuna katmıştı. Henüz 17 yaşında olduğu için Siyah-Beyazlılar'la profesyonel sözleşme imzalayamayan ancak A takımla idmana çıkan Hasic'i o dönem devlerin elinden almak kolay olmamıştı...

Çebi rakamı düşürdü

Mevcut dönemin Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, başarılı oyuncuyu 2 milyon Euro imza parası artı bir sonraki transferinden yüzde 50 pay karşılığında ikna etmişti. Zagreb'e de 180 bin Euro'luk yetiştirme bedeli ödenmişti. Daha sonrasında göreve gelen Ahmet Nur Çebi kulüpte yaşanan finansal sıkıntılardan dolayı Hasic'le görüşmüş, genç oyuncu imza parasında fedakarlık yapmış ve 1.2 milyon Euro'yu kabul ederek, yine yüzde 50'lik transfer payı ve senelik ortalama 400 bin Euro karşılığında 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Devlerin takibindeydi

Transferi döneminde Borussia Dortmund, Real Madrid, Juventus, Benfica ve Leipzig gibi kulüplerin listesinde yer aldığı iddia edilen Ajdin Hasic işte böylesine uzun ve yoğun görüşmeler karşılığında büyük umutlarla Kara Kartal'a transfer olmuştu. Ancak beklentiler ile sahadakiler tutmadı... 18 yaşını doldurduğu gibi 2019-20 sezonu devre arasında 1.Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralanan Boşnak futbolcu, 8 maça çıkıp, 2 gol, 2 asistle Beşiktaş'a döndü.

Lisansı çıkarılmamıştı

Daha sonrasında Hasic'in peşini sakatlıklar bırakmadı ve genç oyuncu yaklaşık 2 senede Siyah-Beyazlı formayı 8'i Süper Lig olmak üzere sadece 13 maçta giydi. Sakatlığı ve yabancı kuralı nedeniyle Hasic'e lisans çıkarmayan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında yoluna Önder Karaveli'yle devam ederken, başarılı hoca da gençlere verdiği şans ve Kara Kartal'a getirdiği yeni gençlik yapılanmasıyla alkışları topladı. Ancak Beşiktaş'ın bu dönemde dahi bu maddi açıdan bu kadar limitleri zorladığı Hasic'e şans vermemesi dikkatleri çekti.

Üstüne üstlük zeminlerin Süper Lig'e nazaran daha kötü, oynanan futbolun ve takım savunmalarının daha sert ve sakatlığa daha meyilli olduğu 1.Lig'e kiralanması da kafalarda soru işaretleri yarattı.

Fanatik / Atalay Özçelikli







