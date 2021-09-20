Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 6. haftasında yarın oynayacağı Adana Demirspor maçının kamp kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ta N'Koudou, Alex Teixeira, Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Umut Meraş; Adana Ademirspor maçı kadrosunda yer almadı. Siyah-beyazlılarda iyileşen Rosier ve Welinton kadroda yer aldı.
Beşiktaş 'ın Süper Lig 'in 6. haftasında yarın oynayacağı Adana Demirspor maçının kamp kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ta Welinton ve Valentin Rosier, Adana Demirspor maçı kamp kadrosuna alındı. NKoudou, Alex Teixeira, Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Umut Meraş kadroda yer almıyor.
Ersin Destanoğlu
Mert Günok
Valentin Rosier
Rıdvan Yılmaz
Francisco Montero
Josef de Souza
Salih Uçan
Michy Batshuayi
Oğuzhan Özyakup
Gökhan Töre
Can Bozdoğan
Atiba Hutchinson
Miralem Pjanic
Cyle Larin
Rachid Ghezzal
Fabrice Nsakala
Welinton Souza
Kenan Karaman
Güven Yalçın