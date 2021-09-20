MENÜ

Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 6. haftasında yarın oynayacağı Adana Demirspor maçının kamp kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ta N'Koudou, Alex Teixeira, Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Umut Meraş; Adana Ademirspor maçı kadrosunda yer almadı. Siyah-beyazlılarda iyileşen Rosier ve Welinton kadroda yer aldı.

20 Eylül 2021, Pazartesi 12:49 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş 'ın Süper Lig 'in 6. haftasında yarın oynayacağı Adana Demirspor maçının kamp kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ta Welinton ve Valentin Rosier, Adana Demirspor maçı kamp kadrosuna alındı. NKoudou, Alex Teixeira, Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Umut Meraş kadroda yer almıyor.

Ersin Destanoğlu

Mert Günok

Valentin Rosier

Rıdvan Yılmaz

Francisco Montero

Josef de Souza

Salih Uçan

Michy Batshuayi

Oğuzhan Özyakup

Gökhan Töre

Can Bozdoğan

Atiba Hutchinson

Miralem Pjanic

Cyle Larin

Rachid Ghezzal

Fabrice Nsakala

Welinton Souza

Kenan Karaman

Güven Yalçın

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...