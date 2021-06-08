Siyah beyazlılarda kiralık sözleşmesi sona eren Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier ile ilgili görüşmeler sürerken gözler bir yandan da Vincent Aboubakar’a çevrildi.

Beşiktaş yönetiminin Kamerunlu golcü oyuncuya yaptığı teklif ortaya çıktı.

TEKLİF YAPILDI, BEKLEMEYE GEÇİLDİ

Ortacizgi.com’un haberine göre; Vincent Aboubakar’a 1 milyon 750 bin Euro maaş teklif edildiği öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncuya yapılan teklifin süresinin ise 1 yıllık olduğu belirtildi. Siyah beyazlı yönetim, bu teklifinin ardından Aboubakar cephesinin kararını beklemeye geçti.