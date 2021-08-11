Beşiktaş’ın 63 yıllık Süper Lig macerası

1959’dan itibaren gerçekleştirilen ligde ilk şampiyonluğunu 1959-1960 sezonunda elde eden siyah-beyazlı ekip, son olarak da geride kalan sezonda kupayı müzesine götürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Mayıs 2002’de yaptığı toplantısında, siyah-beyazlı ekibin 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarının onaylanması talebini haklı görüp, 1959’da başlayan Birinci Lig öncesi bu 2 başarının da Türkiye şampiyonluğu olarak TFF kayıtlarına tescil edilmesi kararı verdi. Bu kararla Beşiktaş ’ın şampiyonluk sayısı 16’ya ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, lig tarihinde 14 sezonu ikinci sırada bitirirken, 13 defa da üçüncülükte kaldı. 9 sezonu dördüncü tamamlayan Beşiktaş, 5 kez de beşinci oldu. Beşiktaş, 3 sezon ise altıncı sırada yer buldu.

Üst üste 3 kez şampiyonluk yaşadı

Beşiktaş, 3 kez üst üste şampiyonlukları başarısı yakaladı.

Ligde 1965-1966 ve 1966-1967 sezonlarında üst üste 2 kez şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlı ekip, tarihinin en önemli başarısını ise 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında peş peşe 3 defa lig kupasını müzesine götürerek elde etti.

Beşiktaş, son üst üste şampiyonluğu ise 2015-2016, 2016-2017 sezonlarında yaşadı.

Namağlup şampiyonluk

Siyah-beyazlı ekip, lig tarihinin tek namağlup şampiyonu unvanını elinde bulunduruyor.

Beşiktaş, İngiliz teknik direktör Gordon Milne yönetiminde 1991-1992 sezonunda şampiyon olurken, rakiplerine hiç yenilmedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezonun 30 maçında 23 galibiyet ve 7 beraberlikle 76 puan topladı.

Kabus sezonları

Beşiktaş, 4 defa kötü sezonlar yaşamaktan kurtulamadı.

1975-1976 sezonunda 11. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, 1979-1980’de aynı sıralamayı bir kez daha tekrarladı.

Beşiktaş, 1969-1970 ve 1978-1979 sezonlarını ise ligi 9. sırada tamamladı.

Şampiyonluk hasreti çekilen yıllar

Siyah-beyazlı ekip, bazı dönemlerde şampiyonluk için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

1959-1960’daki şampiyonluğunun ardından bu sevinç için 5 sezon bekleyen Beşiktaş, tarihindeki en uzun şampiyonluk hasretini ise 1966-1967’de ligi ilk sırada tamamlamasının ardından çekti. Beşiktaş, bu başarının ardından yeniden şampiyon olmak için 14 sezon bekledi ve 1981-1982’de hasreti sonlandırdı.

Beşiktaş, 1994-1995 sezonunda şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından, 2002-2003 sezonu şampiyonluğuna kadar aynı başarıyı tekrarlamak için 7 yıl bekleyip, bir sonraki benzer başarısını 2008-2009’da kazandı. Siyah-beyazlı takım, 2008-2009’daki şampiyonluğun ardından ise 6 sezon daha bekledi ve 2015-2016 sezonunda kupayı müzesine götürdü.

4 kez gol kralı çıkardı

Beşiktaşlı futbolcular, lig tarihinde 4 kez gol krallığına ulaştı.

Siyah-beyazlı ekibin ilk gol kralı, 1963-1964’te 19 kez fileleri havalandıran Güven Önüt oldu. 1989-1990’da Feyyaz Uçar 28 golle ligin zirvesinde yer alırken, İlhan Mansız 2001-2002’de attığı 21 golle aynı başarıyı gösterdi.

Beşiktaş’ın son gol kralı ise 2015-2016’da 26 kez fileleri havalandıran Mario Gomez oldu.

En uzun süre Gordon Milne çalıştı

Beşiktaş’ta 1959’dan itibaren oynanan lig tarihinde en uzun süre İngiliz teknik adam Gordon Milne görevde kaldı.

Siyah-beyazlı ekibe 3 şampiyonluk kazandıran Milne, 1987-1993 dönemlerinde takımın başında yer aldı.

Atiba rekorunu geliştirmeye devam edecek

Beşiktaş’ta şu an kadroda bulunan Atiba Hutchinson’ın yanı sıra Rıza Çalımbay, Feyyaz Uçar ve Mario Gomez lige damga vuran oyuncular oldu.

Kanadalı futbolcu, 2013-2014 sezonunda transfer olduğu Beşiktaş’ta 9. sezonunu geçirecek. Atiba, 240 karşılaşmayla Süper Lig ’de en fazla siyah-beyazlı formayı en çok giyen yabancı futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.

Beşiktaş’ta 494 lig maçına çıkan Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı formayla en çok oynayan futbolcu unvanını taşıyor. Feyyaz Uçar toplam 170 gol atarak Beşiktaş’ın ligdeki en golcü ismi olurken, Mario Gomez de 28 golle siyah-beyazlı ekibin bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu rekoruna sahip.

AA