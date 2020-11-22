Atiba Hutchinson, Başakşehir karşısında şapka çıkartılacak bir performans sergiledi, 37 yaşındaki yıldız dün gecenin kahramanı oldu. Yaşına rağmen bitmek bilmeyen enerjisiyle orta sahayı toparlayan Atiba dün gece skor sorununu da çözen isim oldu. Kanadalı 44'te son şampiyon karşısında kornerden gelen ortada kilidi açtı, uzak kale sahasına yönelen topu müthiş takipçiliğiyle ağlara gönderdi. İlk devrenin uzatma dakikasında ise yıldız isim adeta ders verdi. Kontrtakta topu Başakşehir ceza sahasına taşıyan Atiba kaleye vurabilecek pozisyonda olmasına karşın çok daha müsait durumda bulunan Larin'e pas verdi, vatandaşı da skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı biterken Atiba'nın yaptığı bu asist Beşiktaş'ın daha rahat oynamasını beraberinde getirdi.