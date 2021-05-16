Beşiktaş’ın 11 yıllık serisine son! Şampiyon Spor Toto!

Hentbol Erkekler Süper Lig’de Spor Toto, sezonun 22. ve son haftasında deplasmanda Nilüfer Belediyespor’u 28-24 yenerek mutlu sona ulaştı.

Bursa Üçevler Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk 10 dakikalık bölümü karşılıklı gollerle geçildi. Bu dakikadan sonra skoru lehine çeviren Nilüfer Belediyespor, 18. dakikada farkı 4 sayıya çıkardı: 9-5.

İlk yarının son bölümlerinde toparlanan Spor Toto, farkı azaltsa da devre arasına 14-13 Nilüfer Belediyespor üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarının ilk 10 dakikalık kısmı da karşılıklı gollerle geçildi. Daha sonra hücumda etkili olan Spor Toto, maçı 28-24 kazanarak puanını 40 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı.

Spor Toto böylece Beşiktaş’ın 11 yıllık şampiyonluk serisine son verdi. (AA)