Beşiktaş'ı yıkan Willy Boly Arsenal'a!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı son dakika golüyle yıkan Wolverhampton Wanderers stoperi Willy Boly ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atıldı.

07 Ekim 2019, Pazartesi 13:26 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ı yıkan Willy Boly Arsenal'a!

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ta forma giyen 28 yaşındaki Fransız stoper Willy Boly, UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz hafta oynanan maçta Beşiktaş'ı duraklama dakikalarında attığı golle yıkmıştı. 1.95 boyundaki defans oyuncusuyla ilgili Ada basınından gelen transfer iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

The Sun gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde savunma hattını güçlendirmek isteyen İngiliz devi Arsenal'ın deneyimli savunmacıyı bu sezonki başarılı performansının ardından radarına aldığını yazdı. Geçtiğimiz yaz Porto'dan 12 milyon euro karşılığında Wolves'ın yolunu tutan Boly'nin kulübüyle 2021 yazına dek sözleşmesi bulunuyor. 

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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