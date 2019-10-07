Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ta forma giyen 28 yaşındaki Fransız stoper Willy Boly, UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz hafta oynanan maçta Beşiktaş'ı duraklama dakikalarında attığı golle yıkmıştı. 1.95 boyundaki defans oyuncusuyla ilgili Ada basınından gelen transfer iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

The Sun gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde savunma hattını güçlendirmek isteyen İngiliz devi Arsenal'ın deneyimli savunmacıyı bu sezonki başarılı performansının ardından radarına aldığını yazdı. Geçtiğimiz yaz Porto'dan 12 milyon euro karşılığında Wolves'ın yolunu tutan Boly'nin kulübüyle 2021 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler