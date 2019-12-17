Yeni Malatyaspor’un başarılı futbolcusu Thievy Bifouma, Beşiktaş karşısında gol atıp takıma katkı verdiği için mutlu olduğunu söyledi. Siyah-Beyazlılar’ı deplasmanda 2-0 deviren Sarı-Kırmızılılar’da Bifouma’nın katkısı önplana çıktı. Sonradan girdiği maçta enfes bir gol atan, penaltı yaptırıp maçı kopartan başarılı oyuncu duygularını FANATİK’le paylaştı.

Thievy Bifouma, “Maça sonradan girdim ama etki sağladığım için çok mutluyum. Öncellikle bu bir takım oyunu. Biz bunu başardık. Katkı sağladığım için mutluyum. Hocanın kararı ne olursa olsun saygı duymak gerekiyor. Onun bugün aldığı karar tuttu ve bize galibiyeti getirdi” diye konuştu.

‘Hocamız ne derse o!’

Malatya’nın yıldızı, “İlk 11’de olmadığım için ilk başta belki üzgündüm. Ancak oyuna sonradan girip böyle bir katkı yapmış olmak benim için de takım için de çok daha değerli. Bu hocamızın bir taktiğiydi ve biz futbolcular olarak buna her zaman saygı göstermek zorundayız. Ben de buna saygı gösterdim ve sahaya çıktığımda elimden geleni yaptım” açıklamasında bulundu.