Süper Lig'in 22.haftası kritik bir maçla başlayacak. Medipol Başakşehir ile Beşiktaş önemli maçta karşı karşıya gelirken iki teknik adam Okan Buruk ve Sergen Yalçın kozlarını paylaşacak. Geride kalan dönemde Beşiktaş'ın rakibine karşı şanssızlığı devam ederken teknik direktör Sergen Yalçın'ın Okan Buruk'un yönettiği takımlara karşı başarılı performansı galibiyet için umutlandırıyor.

Okan Buruk bu sezon üç yenilgisinden birini Sergen Yalçın karşısında yaşadı

Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir geride kalan 21 haftada sadece 3 kez yenildi ve ligin en az kaybeden takımları arasında yer aldı. Başakşehir iki kez Fenerbahçe'ye yenilirken diğer yenilgisini o dönemde Yeni Malatyaspor'da görev yapan Sergen Yalçın karşısında 3-0'lık sonuçla yaşadı. İki teknik adam bir tanesi kupada toplam 6 maçta 4 kez Sergen Yalçın kazanırken 2 maç berabere bitti ve Okan Buruk hiç kazanamadı.

Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

2019-20 / (S.Yalçın) Yeni Malatyaspor: 3 - Başakşehir: 0 (O.Buruk)

2018-19 / (S.Yalçın) Alanyaspor: 1 - Rizespor: 1 (O.Buruk)

2018-19 / (O.Buruk) Rizespor: 1 - Alanyaspor: 1 (S.Yalçın)

2014-15 / (O.Buruk) Gaziantepspor: 1 - Sivasspor: 3 (S.Yalçın)

2014-15 / (O.Buruk) Gaziantepspor: 0 - Sivasspor: 2 (S.Yalçın)

2013-14 / (S.Yalçın) Gaziantepspor: 3 - Elazığspor: 1 (O.Buruk)

Beşiktaş deplasmanda M.Başakşehir'e karşı sadece 1 kez kazanabildi

Beşiktaş lig tarihi boyunca M.Başakşehir ile deplasmanda oynadığı 11 maçta sadece 1 kez kazandı. 2014-15 sezonunda 2-1 kazanan Beşiktaş diğer maçlarda 5 beraberlik 5 yenilgi aldı. İki takım arasında oynanan 25 resmi maçta ise Beşiktaş sadece 5 kez (%20) kazabildi.











