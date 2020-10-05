Transfer döneminde Beşiktaş ve Trabzonspor ile adı anılan Southampton'ın Faslı oyuncusu Sofiane Boufal, Fransa'ya dönüyor. L'Equipe'in haberine göre 27 yaşındaki oyuncu, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers ile anlaşmaya vardı.

Maxifoot'un haberine göre ise Boufal; Betis, Beşiktaş, Suudi Arabistan ve Çin'den aldığı teklifleri reddederek kararını Angers'den yana kullandı.

2016'nın yaz aylarında Boufal, Fransa'nın Lille ekibinden 18.7 milyon Euro'luk bir bonservisle Southampton'a transfer olmuştu. İngiliz ekibinin kadrosunda düşünülmeyen kanat oyuncusu, Angers formasıyla Fransa'ya dönmeye hazır.