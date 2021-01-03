Ufuk Sarıca, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ilk yarıyı galibiyetle tamamladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Zor bir sezonda bugüne kadar müthiş mücadele ettiklerini bildiren Sarıca, şunları kaydetti:

"Beşiktaş karşısında işimizi daha da ciddiye alarak oynadık ve bütün maçı da domine ederek önde götürdük. İlk yarıda yaptığımız 15 asist vardı. Maçı da 22 asistle bitirdik. Beşiktaş ligin kalıplı ekiplerinden bir tanesi olmasına rağmen ribaundlardaki etkiğinliğimiz maçı bize kazandıran etken oldu. Ligdeki ilk yarı performansımız için takımımı kutluyorum. Beşiktaş’ı da gördüğüm gelişmelerden, özellikle oyuncuların kişisel gelişiminden ötürü kutluyorum. Ligin ikinci yarısında da aynı performansı sergilemeye çalışacağız."

İlk yarıyı 3. sırada tamamladı.

İlk yarıyı 7 maçlık galibiyet serisiyle tamamlayan Pınar Karşıyaka, 15 müsabakada 12 galibiyet ve 3 yenilgi aldı. Bu sezon İzmir’de mağlubiyeti bulunmayan yeşil-kırmızılı ekip, dış sahada Empera Halı Gaziantep Basketbol, Türk Telekom ve Anadolu Efes’e yenildi. Sezona eksi 1 puan cezasıyla başladığı için ilk yarıyı 26 puanla tamamlayan Pınar Karşıyaka, kendisine 3. sırada yer buldu.

İlk yarıda 14 farklı ismin mücadele ettiği Pınar Karşıyaka’da Tony Taylor, Sek Henry, Amath M’Baye ve Yunus Sonsırma tüm maçlarda oynadı. İzmir temsilcisinde 15,08 sayı ve 7,31 ribaund ortalamaları yakalayan Raymar Morgan, bu alanlarda en iyi performans gösteren isim oldu. Morgan, 19,23 verimlilik puanı ortalamasıyla da en başarılı oyuncu olarak dikkati çekti.

Pınar Karşıyaka, takımda görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. hafta mücadelesinde 5 Ocak Salı günü İtalyan ekibi Fortitudo Bologna’yı konuk edecek.

İZMİR (AA)