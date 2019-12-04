Kartal bambaşka bir kimliğe büründü... Sezona Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş, 6. hafta sonunda 16. sırada yer buldu. O dönemde küme düşme hattına inen Siyah-Beyazlılar F.Bahçe'nin 6, G.Saray ve Trabzonspor'un da 4 puan gerisine düştü...

GALATASARAY DÖNÜM NOKTASI OLDU

Kartal, 6. hafta sonunda aynı zamanda (-4) averaja sahipti. Takım tam bir kriz ortamındayken Galatasaray derbisinde alınan galibiyet Beşiktaş'ın kaderini değiştirdi. O maç bir dönem noktası oldu.

ARTIK ZİRVE HESAPLARI YAPILIYOR

Beşiktaş, Galatasaray maçından sonraki 4 maçı da kazanarak 5'te 5 yaptı. Ligde 3. sıraya yükselen Kartal şimdi Trabzonspor'a 1, Fenerahçe'ye 2 ve G.Saray'a 4 puan fark atmayı başardı.

KARTAL RAKİP TANIMIYOR

Ligde son 5 maçtan galibiyetle ayrılan Beşiktaş müthiş bir seri yakaladı. İlk yarının son 4 maçına odaklanan Kartal, şimdi zirve hesapları yapmaya başladı. Takımın sürekli kazanması futbolculara da öz güveni geri getirdi.

"ALLAH YARDIM EDİYOR"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi takımın gidişatından memnun olduğunu söyledi. Çebi, "Takım aslan gibi. Allah bize yardım ediyor" dedi.

Kaynak: Takvim