Siyah-beyazlılar, Gary Medel’in 3 yıllık sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanarak oyuncudan para kazanmayı hedefliyor. Son dönemde yedeğe düşmesine rağmen çalışmalarını aynı ciddiyetle devam ettiren tecrübeli futbolcu ise oluşacak maddi koşullara göre bir karar vermeyi planlıyor.

Beşiktaş’ın en fazla talep gören oyuncularından Gary Medel’e, Çin’den gelen teklifi kabul etmesi halinde kolaylık sağlanacak. Çin’in Beijing Gouan takımından teklif alan fakat bu öneriyi geri çeviren Şilili oyuncu ile görüşecek olan siyah-beyazlı yönetim, hem bu durumu hem de sezon sonundaki opsiyon maddesini konuşacak.

Üç senelik sözleşmesinin son yılı opsiyonlu olan Medel’le bir araya gelecek yönetimin, Şilili oyuncunun sezon sonunda serbest kalmaması için bu opsiyonu devreye sokmaya çalışacağı ifade edildi. Opsiyon dışında Çin’den gelen teklifi kabul edip etmeyeceğini bir kez daha soracak olan idareciler, ayrılmak istemesi durumunda Medel’i zorlamayacak. West Ham Teknik Direktörü Manuel Pellegrini’nin sezon başında çok istediği Gary Medel’in bedelsiz bir şekilde İngiltere’ye gitmesini onaylamayan yönetim, bu nedenle maddi ve manevi tüm sorunlarını çözmek için 31 yaşındaki oyuncuyla özel bir görüşme yapacak. Son dönemde formasını Atiba’ya kaptırmasına rağmen çalışmalarını aynı istekle sürdüren Medel’in maddi konuları hiç dert etmediği aktarıldı.

Şilili futbolcunun, “Ben bir süredir paramı geç alıyorum diye gerektiği gibi oynamayacak bir futbolcu değilim. Her şartta sahaya çıkar, futbolumu oynarım. Çok sevdiğim mesleğime ve kendime böyle bir şey yapamam. Fakat gelen cazip teklifleri ve ailemin geleceğini de düşünmek zorundayım” ifadelerini kullandığı vurgulandı. (Skorer)