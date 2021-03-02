Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı. Siyah Beyazlı ekibe altın değerindeki 3 puanı getiren gol Atiba Hutchinson'dan geldi. Beşiktaş, şampiyonluk yarışında fire vermeden yoluna devam ederken Atiba, sahada basmadık yer bırakmadı.

Beşiktaş’ta 8. yılını geçiren 38 yaşındaki futbolcu, sergilediği performansla futbolseverlerden yine alkış topladı. Bu sezonki gol sayısını 4'e çıkaran Atiba, Süper Lig'de boy gösteren yıldız forvetlere de gözdağı verdi.

Beşiktaş'ta yıllık 750.000 euroya oynayan Atiba, 5 gollü Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun ensesinde yer alırken Fenerbahçe'nin forvetleri Mbwana Samatta ve Papiss Cisse'yi yakaladı. Trabzonsporlu Benik Afobe ve Djaniny'nin de 4 golü var. Başakşehir'in forvetleri Demba Ba ve Enzo Crivelli bu sezon sadece 2 gol atabildi.

4 gol, 4 asistle skora 8 gollük katkı veren Atiba'nın performansı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Beşiktaşlı taraftarlar, Atiba ile ilgili binlerce övgü dolu tweet attı.



