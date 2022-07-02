Siyah-Beyazlılar, Belçika ekibi Young Boys’tan Christian Fassnacht’ı kadrosuna katmak için bir süredir İsviçre kulübüyle görüşmelerde bulunuyordu. 28 yaşındaki sağ kanat için 4 milyon Euro’luk talepte bulunan kulübüne ilk olarak 1.2 milyon Euro teklif eden Kartal, bu teklifinin geri çevrilmesi sonrasında bedeli 1.5 milyon Euro’ya yükseltti. Ancak Young Boys, bu teklifi de geri çevirdi. Yönetim, çok yönlü futbolcu için yeni teklif hazırlığında.

İspanyollar’dan De Jong iddiası

Beşiktaş ’ın geçen sezon çok istemesine rağmen transferini olumlu sonuçlandıramadığı Luuk de Jong, Barcelona’ya kiralık gitmişti. 31 yaşındaki futbolcu, Sevilla’ya dönerken kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. İspanyol basını, haberlerinde; Beşiktaş’ın tecrübeli golcüye ilgisinin sürdüğünü belirtirken Jong’un geleceğinin belirsizliğini koruduğu vurgulandı. Hollandlı futbolcu, milli takımla 38 karşılaşmaya çıkarken, 8 gole imza attı.