Beşiktaş'a yeni sponsor! Sivasspor maçında...

Beşiktaş'ın kol sponsoru Kalde ile yolları ayırmasının ardından Siyah Beyazlı Yönetim Aksa Jenaratör ile anlaşma gerçekleştirdi. Sivasspor maçında Beşiktaş'ın forma kol sponsoru olarak Aksa Jenaratör formalardaki yerini alacak.

18 Ocak 2020, Cumartesi 14:24 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'a yeni sponsor! Sivasspor maçında...

Beşiktaş'ın kol sponsoru Kalde ile yolları ayırmasının ardından Siyah Beyazlı Yönetim Aksa Jenaratör ile anlaşma gerçekleştirdi.

Ortacizgi'de yer alan habere göre; Beşiktaş Yönetimi kol sponsoru için Aksa Jenatör ile anlaşma gerçekleştirdi. Sivasspor maçında Beşiktaş'ın forma kol sponsoru olarak Aksa Jenaratör formalardaki yerini alacak.

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