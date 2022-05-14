Kara Kartal, Ricardo Quaresma'nın halefini İngiltere'de buldu. Bu sezon Rachid Ghezzal haricinde kanat oyuncularından istediği verimi alamayan Beşiktaş , yıldız bir isim ile temasa geçti. Siyah-beyazlılar istediği katkıyı alabileceği ismi Milwall'da buldu.

RICARDO QUARESMA ETKİSİNDE OLABİLİR

Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlamasına başladı. Kadrosunu 3-4-3 sistemine göre yeniden inşa edecek olan Kartal, hücum hattının sağı için Milwall'un yıldızı Jed Wallace'ı gündemine almıştı.

28 yaşındaki oyuncu, Millwall'e veda etti. Başarılı isim transferi konusunda ise "Önümüzdeki günler ne gösterecek, bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı. Wallace oyundaki etkisi ile Ricardo Quaresma'nın siyah-beyazlılara sağladığı etkiyi ortaya koyabilir.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERDE RAKİPLERİ ÇOK

İngiliz futbolcuya Premier Lig ekipleri Burnley ve Leeds United ile Champiosnhip temsilcisi West Bromwich Albion talip oldu. Siyah-Beyazlı Yönetim gelişmeleri yakından takip ediyor.

JED WALLACE'IN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Wallace bu sezon Championship'ta 38 maçta forma giyerken, 6 gol atıp, 12 de asist yaptı.Transfermarkt verilerine göre oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro. (Akşam)