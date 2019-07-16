İtalya basınında yer alan habere göre; Swansea City ile sözleşmesi sona eren Leroy Fer ile Türkiye ve Rusya'dan kulüpler ilgileniyor.

29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Türkiye'den Beşiktaş ve Başakşehir, Rusya'dan ise Lokomotiv Moskova'nın gündeminde olduğu iddia edildi.

Son 3,5 sezonda Swansea City forması giyen Hollandalı oyuncu, geçen sezon toplam 27 maça çıktı ve 1 gola tıp 5 asist yaptı.

Leroy Fer, Hollanda Milli Takımı'nda ise en son EURO 2016 Elemeleri'nde mücadele etmişti. (ortaçizgi.com)