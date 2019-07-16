Beşiktaş'a yeni orta saha! Leroy Fer

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken Avrupa basınından iddialar gelmeye devam ediyor.

16 Temmuz 2019, Salı 08:17
- A +
Beşiktaş'a yeni orta saha! Leroy Fer

İtalya basınında yer alan habere göre; Swansea City ile sözleşmesi sona eren Leroy Fer ile Türkiye ve Rusya'dan kulüpler ilgileniyor.

29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Türkiye'den Beşiktaş ve Başakşehir, Rusya'dan ise Lokomotiv Moskova'nın gündeminde olduğu iddia edildi.

Son 3,5 sezonda Swansea City forması giyen Hollandalı oyuncu, geçen sezon toplam 27 maça çıktı ve 1 gola tıp 5 asist yaptı.

Leroy Fer, Hollanda Milli Takımı'nda ise en son EURO 2016 Elemeleri'nde mücadele etmişti. (ortaçizgi.com)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...